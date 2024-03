Danilo: «Serie di risultati che non ci aspettavamo. Andiamo avanti, senza mollare!». Il messaggio social del capitano della Juventus – FOTO

Messaggio social del capitano della Juve “scaccia-crisi”. Su Instagram, ecco l’ultimo post di Danilo.

DANILO – «La serie di risultati ottenuti di recente non è stata quella che ci aspettavamo e ne siamo tutti consapevoli. L’unica strada da percorrere è quella di raccogliere le forze, dentro e fuori dal campo, soprattutto per le prossime due partite in casa, vicino alla nostra gente, per guadagnare punti importanti per il proseguo della stagione. L’unità, l’umiltà e lo spirito di sacrificio sono sempre stati i tratti distintivi di questo gruppo! Andiamo avanti, senza mollare! Tutti insieme!».

