Juventus Next Gen ospite dell’Olbia nel turno infrasettimanale di Serie C: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca

La Juventus Next Gen, dopo il pareggio-beffa col Gubbio, torna in campo ad Olbia per consolidare un post Playoff.

Olbia Juventus Next Gen 0-2: sintesi e moviola

1′ Fischio d’inizio – È cominciata Olbia-Juventus Next Gen.

3′ GOOOOOL! JUVE SUBITO IN VANTAGGIO! Gran percussione di Sekulov che si fa tutto il campo, entra in area di rigore e serve Guerra. Tutto facile per l’attaccante che deve solo spingere in rete.

5′ GOOOOOOOL! RADDOPPIO! Clamoroso uno-due dei bianconeri con la prodezza di Hasa: destro di collo pieno al volo dai 25 metri e palla in rete. 2-0 Next Gen.

9′ Dominio totale della squadra di Brambilla, padroni di casa ancora tramortiti. Nessuna reazione dopo l’uno-due firmato da Guerra e Hasa.

14′ Occasione Muharemovic! Palla spizzata da Cerri dopo il corner, il difensore conclude da ottima posizione ma trova la deviazione del portiere ancora in angolo. Juve vicinissima al tris.

24′ Ci prova l’Olbia – Conclusione da fuori di Montebagnuli, Daffara blocca senza alcun problema.

Migliore in campo Juve:

Olbia Juventus Next Gen 0-2: risultato e tabellino

Reti: 3′ Guerra (J), 5′ Hasa (J)

OLBIA (4-3-2-1): Rinaldi; Arboleda, Bellodi, Palomba, Montebugnoli; Dessena, La Rosa, Incerti; Ragatzu, Catania; Nanni. Allenatore: Marco Gaburro.

JUVENTUS NEXT GEN (3-4-2-1): Daffara; Savona, Stivanello, Muharemovic; Perotti, Salifou, Hasa, Rouhi; Sekulov, Guerra; Cerri. Allenatore: Massimo Brambilla.

Arbitro: Fabio Rosario Luongo sez. di Napoli

Ammoniti: 9′ Montebugnoli (O)

Espulsi:

