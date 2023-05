Allenamento Juve: tanti sorrisi alla Continassa prima della partenza verso Siviglia. E Vlahovic… – GALLERY

Questa mattina la Juve ha svolto l’ultimo allenamento alla Continassa prima della partenza per la Spagna per la semifinale di ritorno di Europa League in programma domani sera contro il Siviglia.

Le foto della gallery ufficiale del club (clicca qui) mostrano i giocatori sorridenti e sereni alla vigilia del match. Tra questi c’è Vlahovic, immortalato nel momento di un abbraccio gioioso con un altrettanto felice Di Maria.

The post Allenamento Juve: tanti sorrisi verso Siviglia. E Vlahovic… – GALLERY appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG