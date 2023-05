Mendibilar: «Il Siviglia non deve impazzire con la Juve, c’è un vantaggio». L’intervista al canale ufficiale del club

Mendilibar, allenatore del Siviglia, ha concesso un’intervista al canale ufficiale del club per presentare la semifinale di ritorno di domani contro la Juve.

IL CLIMA ALLA VIGILIA – «Per ora sono tranquillo. Da quando sono arrivato a Siviglia, per tutte le settimane e le partite, non sono mai stato nervoso come lo ero in altre squadre, non ho avuto quel mal di pancia. Sono sereno, sapendo che stiamo facendo bene, ho fiducia nei miei giocatori».

LA SEMIFINALE CON LA JUVE – «Domani sarà una grande giornata: prima della gara, la gara stessa, l’ambiente. Non dobbiamo impazzire ma restare concentrati su ciò che dobbiamo fare. Penso che sarà più difficile che contro lo United. Avranno pazienza e noi dobbiamo averla. Dobbiamo dare ritmo alla partita, ma senza impazzire»

FATTORE CAMPO – «Quando arrivi con un pareggio in trasferta, all’inizio pensi di essere al 50%, ma ora abbiamo un piccolo vantaggio, ma non importa se non ne approfittiamo sul campo».

