Il report completo dell’allenamento odierno del Milan: defaticante per chi ha giocato, allenamento per gli altri. I dettagli

Dopo il match di Champions League contro il Chelsea, i rossoneri si sono ritrovati questa mattina a Milanello in vista del prossimo impegno di campionato che vedrà il Milan impegnato a Verona. Ecco di seguito il report completo dell’allenamento odierno:

Attivazione in palestra per l’intera squadra che ha poi proseguito la seduta dividendosi in due gruppi: il primo, composto dai calciatori impiegati ieri nella sfida di Champions League contro il Chelsea, ha eseguito un lavoro defaticante. Il resto della squadra è uscita sul campo centrale per svolgere un’attivazione tecnica a cui è seguita una serie di esercitazioni sul possesso palla. Terminata questa fase del lavoro, l’allenamento si è concluso con una partitella a cui hanno preso parte anche alcuni ragazzi della Primavera.

The post Allenamento Milan: defaticante per chi ha giocato. Il report completo appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG