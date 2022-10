Ecco le parole di Lautaro Martinez, attaccante argentino dell’Inter che è stato intervistato da Amazon Prime Video.

Sono queste le parole della punta argentina dell’Inter, Lautaro Martinez in una intervista ad Amazon Prime Video: “Barcellona squadra forte, di qualità, con tanti cambi offensivi. Noi dobbiamo essere bravi a fare quello che abbiamo preparato in questi giorni per ovviare alle soluzioni in attacco che hanno. Il gol al Camp Nou nel 2019? Bellissimo perché era il mio primo in Champions.” Aggiunge.

Romelu Lukaku Lautaro Martinez

Conclude così l’attaccante argentino nerazzurro ad Amazon Prime Video: “Spero di dare una mano alla squadra e di vincere. Il gol che mi manca da tempo? A volte ci penso tanto perché l’attaccante vive sempre per il gol, ma, come ho detto sempre, cerco di dare una mano alla squadra, poi magari quando meno me lo aspetto il gol arriverà.“

