Milan in campo a Milanello per preparare il match di sabato pomeriggio contro il Frosinone. Il report dell’allenamento

Colazione a Milanello per i rossoneri, prima di scendere negli spogliatoi per l’allenamento in preparazione del prossimo impegno di campionato che vedrà il Milan impegnato a Frosinone sabato 3 febbraio alle ore 18.00.

REPORT Squadra subito in campo – il rialzato – per iniziare il lavoro con l’attivazione muscolare, eseguita sul lato lungo con l’ausilio degli ostacoli bassi. L’allenamento è proseguito con alcuni torelli a tema, che hanno preceduto una serie di esercitazioni tecniche, focalizzate sul possesso e sulle finalizzazioni. La consueta partitella su campo ridotto ha chiuso la sessione odierna.

