Ekitike, accostato anche al calciomercato Milan, potrebbe lasciare il Psg a gennaio. Il club lavora a questa soluzione

Tra i nomi accostati al calciomercato Milan c’è quello di Ekitike. L’attaccante del PSG, piace anche al Francoforte.

Come riportato da Fabrizio Romano, in queste ultime 48 ore della sessione invernale il club parigino proverà a trovare una soluzione per l’uscita in prestito dell’attaccante

