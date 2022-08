Allenamento al mattino anche oggi per i rossoneri, che si sono presentati a Milanello prima di colazione per poi scendere negli spogliatoi. Presenti presso il Centro Sportivo, per seguire il lavoro della squadra, anche Paolo Maldini e Frederic Massara.

REPORT

Attivazione muscolare in palestra prima di uscire sul centrale, dove il gruppo ha iniziato con alcuni esercizi atletici basati sulla rapidità. A seguire, squadra divisa in due gruppi per una serie di esercitazioni sul possesso, mentre i portieri hanno svolto lavoro specifico con i preparatori. L’allenamento è proseguito con la parte dedicata alla tattica, con la quale si è chiusa la sessione odierna.

SABATO 20 AGOSTO

Il programma di domani prevede un allenamento al mattino, mentre alle ore 14.00 è prevista la conferenza stampa del Mister.