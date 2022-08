L’allenatore dell’Udinese Andrea Sottil ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell’impegno contro la Salernitana: le dichiarazioni

SALERNITANA – «Arriviamo da una buona settimana di lavoro. Mi sono confrontato coi ragazzi sulle cose da migliorare e su come perfezionare ciò che hanno fatto bene a Milano. Il lavoro si è concentrato su carico fisico e intensità, per potenziare la condizione generale della rosa. Sono contento di come la squadra ha affrontato questi giorni. Ci avviciniamo all’esordio casalingo con grande concentrazione e determinazione. Sarà battaglia aperta, perché c’è voglia di fare una grande prestazione e cercare di conquistare un risultato importante contro una squadra rocciosa, che gioca un calcio molto pratico»

PARTITA – «Noi li abbiamo analizzati e rispetteremo la Salernitana come abbiamo fatto col Milan, pensando però alla gara che dovremo fare noi. Ho provato qualche soluzione in settimana, farò le ultime valutazioni oggi ma ho avuto già degli ottimi riscontri. Cercherò di mettere in campo l’11 più adatto».

UDOGIE – «E’ un giocatore importante per questa squadra, che ha determinate caratteristiche. Le sue accelerazioni e gli inserimenti sono ciò che voglio vedere nei quinti di centrocampo. Anche lui torna a disposizione» (Tmw)

L'articolo Udinese, Sottil: «Con la Salernitana una battaglia. Udogie importante per noi» proviene da Calcio News 24.

