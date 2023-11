Prosegue il lavoro di preparazione del Milan in vista del match di sabato contro il Lecce. Il report dell’allenamento

Consueto ritrovo a Milanello per colazione, prima di scendere negli spogliatoi per l’allenamento in preparazione del prossimo impegno di campionato che vedrà il Milan affrontare il Lecce, sabato 11 novembre alle ore 15.00, allo Stadio “Ettore Giardiniero – via del Mare”.

REPORT Inizio in palestra per cominciare con l’attivazione muscolare, al termine della quale la squadra si è divisa in due gruppi. Il primo, composto dagli undici partenti del match di Champions League con il PSG, ha lavorato all’interno della struttura. Gli altri componenti della rosa sono usciti sul campo dove, dopo aver terminato il riscaldamento con alcuni torelli a tema, hanno disputato una partita di allenamento con la formazione Primavera (due tempi da 15 minuti).

