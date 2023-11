Rosario Abisso sarà l’arbitro di Lecce Milan, prossimo match del dodicesimo turno di Serie A: questi i suoi precedenti con i rossoneri

A dirigere Lecce Milan, sfida di sabato 11 novembre alle ore 15:00 e valevole per il dodicesimo turno del campionato di Serie A sarà Rosario Abisso. Di seguito i precedenti del fischietto con i rossoneri: ha arbitrato dieci partite del Milan prima di questa.

Nove i precedenti in Serie A: i rossoneri hanno vinto 6 volte, hanno pareggiato una sola volta e perso 2 volte. L’ultima volta fu lo scorso anno, con la sconfitta in trasferta contro il Torino per 2 ad 1.

