Questa mattina i rossoneri si sono ritrovati a San Siro dove hanno effettuato l’allenamento odierno per provare il terreno di gioco in vista dell’esordio in campionato previsto per sabato 13 alle 18.30 quando i rossoneri affronteranno l’Udinese.

REPORT

Squadra in campo per iniziare con l’attivazione muscolare svolta con l’aiuto degli ostacoli bassi e dei coni, il riscaldamento è proseguito con alcuni torelli a tema. Terminata la prima parte del lavoro, il gruppo ha iniziato una serie di esercitazioni sul possesso, seguite da lavoro tecnico prima della consueta partitella su campo ridotto