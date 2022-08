Il giovane terzino del Milan Primavera Leonardo D’Alessio ha ricevuto la visita di Massara e Florenzi in ospedale

Nella giornata di ieri il Milan ha comunicato le condizioni del giovane terzino Leonardo D’Alessio, ricoverato in ospedale negli scorsi giorni per un grave problema all’occhio. Il ragazzo classe 2004 è stato dimesso, ma per lui ci vorrà uno stop di 6 mesi.

Al San Raffaele di Milano l’ex Roma ha ricevuto la visita di Frederic Massara e Alessandro Florenzi. Un apprezzabile gesto che testimonia la vicinanza del club rossonero.

Nei giorni scorsi Frederic Massara e Alessandro Florenzi hanno fatto visita in ospedale a Leonardo D'Alessio, difensore del #Milan Primavera.#MilanYouth pic.twitter.com/sjbXc1MR0O — Davide Lusinga (@DavideLusinga) August 11, 2022

