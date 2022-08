Acerbi, Kiyine ed Akpa Akpro non si sono allenati in gruppo con la Lazio: i tre calciatori non fanno parte del progetto

La stagione sta per iniziare e gli allenamenti continuano in quel di Formello. In gruppo però non si vedono tre giocatori: Acerbi; Kiyine ed Akpa Akpro.

I tre sono sul mercato e dovranno trovare una sistemazione al più presto: come riportato dal Corriere dello Sport, la loro esclusione è un ulteriore segnale che non faranno parte del progetto Lazio.

L’articolo Lazio, gli esuberi in rosa: Acerbi, Kiyine ed Akpa Akpro proviene da Calcio News 24.

