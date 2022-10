Ritrovo a Milanello per pranzo quest’oggi per la ripresa degli allenamenti dopo il giorno di riposo concesso ieri dal Mister. Sessione di allenamento già in ottica Torino, prossimo avversario del Milan in campionato domenica 30 ottobre all’Olimpico Grande Torino – fischio d’inizio alle ore 20.45.

REPORT

Squadra divisa in due gruppi nell’allenamento odierno. Il primo, composto dai rossoneri partenti a Zagabria, dopo l’attivazione muscolare ha effettuato lavoro aerobico lungo il perimetro del campo. Il secondo gruppo, invece, dopo aver svolto l’attivazione muscolare sul centrale con una serie di esercizi eseguiti tra gli ostacoli bassi e i coni ha disputato una partita di allenamento su campo ridotto con la formazione Primavera (due tempi da 20 minuti).