L’ex ds del Catania e Messina oltre che ex scout della Juventus parla a TMW nella diretta su Twitch ecco le parole d Argurio sul Milan.

L’ex ds del Catania oltre che ex Scout della Juventus, Christian Argurio parla così del Milan in una diretta su Twitch di TMW: “Al Maksimir ha trovato un ambiente carico, convinto di poter fare risultato contro il Milan. Invece i rossoneri sono stati bravissimi, perfetti. Un po’ meno bene De Ketelaere, che può dare molto di più visto il valore che ha, ma sono convinto che lo farà. Non iniziamo subito con i processi e a sparare. Ha sempre giocato in Belgio, crescendo nel Bruges, un campionato molto diverso dal nostro ed è arrivato al Milan con grandissime aspettative.“

Conclude così l’attuale dirigente del NK Istra: “Diamogli del tempo. Rispetto a Kvaratskhelia che ha un ruolo ben definito, De Ketelaere ne ha fatti diversi. Il nostro calcio è più difficile per lui, però è in un ambiente perfetto con l’allenatore giusto. Non puntiamogli il dito contro, ha qualità ma in questo momento sembra spaesato, sembra dover assimilare bene qualcosa del nostro calcio“.

