Le parole di Filippo Inzaghi, tecnico della Salernitana: «Preferisco fare 27 tiri, subirne 3 e perdere piuttosto che essere bombardato»

Filippo Inzaghi, allenatore della Reggina, oggi ha parlato a lungo nella conferenza stampa di rito. Molti i temi toccati dalla sfida imminente agli obbiettivi della squadra calabrese. Queste le sue parole, riportate da TuttoMercatoWeb:

IL CAGLIARI – «Voglio andare a comandare anche sul campo di una delle squadre più forti della B, la nostra filosofia deve essere sempre questa. Perché ci ha portato questi ottimi risultati, anche se abbiamo perso qualche gara che non meritavamo… ma preferisco fare 27 tiri, subirne 3 e perdere piuttosto che essere bombardato. Non facciamoci ingannare dalla classifica, il Cagliari merita molto di più. I sardi, con Genoa e Parma, hanno rose fuori categoria: sarà per noi un altro bel banco di prova».

