Dopo la vittoria contro il Monza, il Milan ha svolto una seduta di allenamento con vista sulla Dinamo Zagabria: il report

Rossoneri a Milanello questa mattina, con il consueto ritrovo per colazione prima di scendere negli spogliatoi per l’allenamento. Presenti, presso il Centro Sportivo rossonero, anche Paolo Maldini e Frederic Massara.

REPORT

In palestra, per effettuare lavoro defaticante, gli undici partenti contro il Monza. In campo sul centrale, invece, gli altri componenti della rosa i quali – dopo aver fatto attivazione muscolare all’interno della struttura – hanno iniziato il lavoro con una serie di esercizi atletici eseguiti tra i coni e gli ostacoli bassi. Terminata la prima parte dell’allenamento, il gruppo ha giocato una partita di allenamento su campo ridotto con la formazione Primavera.

LUNEDÌ 24 OTTOBRE

Il programma di domani prevede un allenamento al mattino; nel pomeriggio la squadra partirà per Zagabria.

