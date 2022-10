L’avvocato di Wanda Nara ha parlato del divorzio della coppia attaccando Mauro Icardi. Le sue dichiarazioni

Ana Rosenfeld, amica e avvocato di Wanda Nara, ha parlato a LAM del divorzio della coppia attaccando Icardi. Di seguito le sue dichiarazioni.

PAROLE – «Non mi è sembrato corretto coinvolgere i figli. Wanda e Mauro devono sistemare la cosa tra di loro. Non c’era bisogno di metterla in quella situazione, per questo si è arrabbiata con quella diretta. Nella separazione firmata da Wanda si parla della gestione dei bambini, a partire dagli alimenti».

L’articolo L’avvocato di Wanda Nara su Icardi: «Non mi è sembrato corretto coinvolgere i figli» proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG