Allianz Stadium, giornata di formazione sulla reazione all’emergenza. I dettagli e la nota della Juve

La Juventus fa formazione anche per eventuali emergenze allo stadio. Questa la nota del club bianconero.

NOTA JUVE – «Emergenza allo stadio? Niente panico, ci pensa la Juventus! È stata una mattinata formativa e dedicata alla prevenzione quella andata in scena nella giornata di oggi, sabato 18 novembre, all’Allianz Stadium, un’esercitazione che ha coinvolto un gruppo nutrito di persone impegnate a simulare un’esplosione all’interno delle tribune Sud del 1° anello.

Non è la prima volta che Juventus si fa portatrice di questa iniziativa e, proprio per dare seguito all’addestramento del personale che lavora all’interno dell’impianto, la simulazione ha seguito un copione delineato per rendere verosimile la criticità. Nello specifico, l’eventualità di uno scoppio improvviso porterebbe al “ferimento” di più persone contemporaneamente, così da rendere necessaria la messa in atto di un piano di emergenza preciso ed efficace.

Alla procedura hanno partecipato all’incirca 560 persone, di cui 450 steward con vari ruoli (STW in servizio, persone ferite durante l’evento, comparse come spettatori), 100 operatori sanitari dell’ANPAS tra medici, infermieri e soccorritori e 10 truccatori con il compito di simulare varie tipologie di ferimento sui 40 soggetti infortunati, oltre alla presenza di 4 ambulanze.

Durante lo svolgimento hanno presenziato come osservatori anche i componenti del GOS (Gruppo Operativo Sicurezza).

L’intera operazione ha dato i frutti sperati, fornendo indicazioni importanti qualora dovesse mai verificarsi uno scenario del genere.

Andare allo stadio vuol dire svago e divertimento e, proprio in questo senso, Juventus si impegna a rendere sicura questa esperienza. Per il benessere di tutti».

The post Allianz Stadium, giornata di formazione sulla reazione all’emergenza. I dettagli appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG