Ariedo Braida, a Radio Bruno, ha parlato anche di Arthur alla Fiorentina. Le dichiarazioni sul centrocampista in prestito dalla Juve.

ARTHUR – «Italiano non ha bisogno di presentazioni o di elogi da parte mia. L’ho conosciuto quando era a La Spezia, già allora aveva una sua identità di gioco. Complimenti a lui, è riuscito a trovare Arthur che è un giocatore tipico che a centrocampo deve toccare palloni e stare in movimento. Ci sono giocatori adatti a certi allenatori, magari in altri sistemi di gioco non funziona. Arthur sta dimostrando che è un giocatore di valore».

