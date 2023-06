L’ex attaccante del Bayern Monaco, Hamit Altintop, si è espresso sulla Finale di Champions tra Manchester City ed Inter

Intervenuto ai microfoni di UEFA.com, Hamit Altintop ha espresso le proprie sensazioni sulla Finale di Champions League nella quale si affronteranno Manchester City ed Inter.

LE PAROLE –: «Il City è un’ottima squadra in attacco, mentre l’Inter è davvero solida in difesa. Guardiola parte avvantaggiato, ma so per esperienza diretta vissuta nel 2010 che non ci sono favoriti in una finale. Fu una delusione non alzare il trofeo con il Bayern Monaco, ma quel giorno l’Inter dimostrò di essere la squadra migliore, con la sua esperienza e preparazione».

L’articolo Altintop: «City ottima squadra in attacco, Inter solida in difesa. Non ci sono favoriti» proviene da Inter News 24.

