Il captano del Manchester City Ilkay Gundogan cita i punti forti dei nerazzurri.

Ilkay Gundogan ha avvertito i suoi compagni sulla forza dell’Inter; ecco le sue parole al sito ufficiale del Manchester City. “L’Inter non è arrivata in finale per caso. Hanno grandi qualità anche se quest’anno non ha vinto il campionato. Ma hanno vinto la Coppa Italia. Sono una squadra che sa vincere titoli. Sono molto aggressivi nel loro modo di giocare. Forse sono più concentrati sul lato difensivo, ma hanno anche qualità straordinarie in avanti”.

Josep Guardiola

“Sono una squadra molto solida. Di solito non subiscono troppi gol, quindi non sarà facile. Sappiamo che probabilmente saranno felici di lasciarci la palla e starà a noi sfruttarla al meglio. Dovremo stare attenti ai contrattacchi. Dobbiamo essere completamente concentrati. Soprattutto in finale perché può succedere di tutto. Quindi dobbiamo essere completamente concentrati. Haaland? Speriamo che possa aiutarci anche in finale e contribuire con un gol. Abbiamo giocatori fantastici”.

