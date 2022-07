L’ex attaccante Alessandro Altobelli ha elogiato le mosse di mercato di alcune big italiane.

Il Giorno ha intervistato Alessandro Altobelli che ha parlato della lotta Scudetto. “La Juve ha piazzato due o tre colpi importanti, l’Inter ha riportato Lukaku e ha fatto un bell’acquisto con Asllani. Sicuramente la Roma, che ha preso Dybala. Soprattutto mi pare che chi ha quelli forti se li tiene”.

Kristjan Asllani

“Mi aspetto che Skriniar resti all’Inter assolutamente, anche se bisogna aspettare quest’ultimo mese di mercato e capire cosa vorrà fare il Paris Saint-Germain perché se davvero decidono di andare a prendere un giocatore lo fanno. La Juve ha piazzato dei colpi importanti. Ha preso dei giocatori che alzeranno sicuramente il livello generale della squadra. Quest’anno torneranno a lottare per vincere il campionato. Per me lo Scudetto se lo giocano Juventus, Inter e Milan. In questo momento sono le più attrezzate per il primo posto“.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG