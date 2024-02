L’ex Inter Altobelli ha detto la sua sull’imminente confronto con la Juve, calendarizzato a domenica 4 febbraio

Sulle colonne de La Stampa, Alessandro Altobelli si proietta al derby d’Italia del 4 febbraio tra Inter e Juve, descrivendo che tipo di partita si aspetta.

INTER JUVE – «Non mi aspetto per niente una partita bloccata: sia Inter che Juve giocheranno per vincere, ne sono convinto. Non credo sia ancora decisiva, manca ancora troppo. Anche se in caso di vittoria dell’Inter ci sarebbe un distacco virtuale di sette punti, che inizierebbe a essere difficile da colmare per la Juve»

