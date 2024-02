L’allenatore del Milan Stefano Pioli in conferenza stamoa ha lanciato una frecciatina all’Inter: ecco le sue dichiarazioni

Il tecnico del Milan Stefano Pioli si rivolge così all‘Inter, lanciando una frecciatina diretta ad Hakan Calhanoglu, ex centrocampista dei rossoneri.

FRECCIATINA – «Centrocampo sfaldato negli ultimi anni? Calhanoglu non gioca con noi non so da quanti anni e abbiamo vinto lo scudetto senza Calhanoglu. Kessié ha fatto un’altra scelta. Non siamo da metà classifica, siamo forti e possiamo ancora migliorare».

LA CONFERENZA STAMPA DI PIOLI ALLA VIGILIA DI FROSINONE MILAN.

