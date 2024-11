Addio Brahim Diaz al Milan, il vero obiettivo dei rossoneri non sarebbe lui ma un altro talento del Real Madrid. Ecco cosa trapela.

In un panorama calcistico sempre più competitivo, le squadre si muovono con anticipo per cercare di assicurarsi i talenti più promettenti. Tra questi movimenti di mercato, il Milan si fa spazio con l’intenzione di rinforzare la propria rosa, guardando con interesse verso la Spagna, più precisamente in casa Real Madrid.

Nelle ultime ore è emersa la notizia di un possibile ritorno al Milan di Brahim Diaz, notizia che aveva accesso l’entusiasmo tra i tifosi felici di poter rivedere in maglia rossonera ma, stando alle ultime indiscrezione, il vero obiettivo sarebbe un altro. Nello specifico un talento che potrebbe davvero cambiare gli equilibri al Milan.

La ricerca del nuovo trequartista

Il Milan, guidato da Paulo Fonseca, è alla ricerca di un nuovo trequartista che possa affiancare, e possibilmente rilevare in futuro, Christian Pulisic. L’obiettivo è chiaramente quello di allungare le opzioni in fase offensiva e garantire alla squadra quel dinamismo e quelle soluzioni creative indispensabili per affrontare le difese avversarie sempre più preparate. Questo primo scorcio di stagione ha messo in luce una coperta un po’ corta in casa Milan e. le ultime indiscrezioni di mercato, confermano la volontà del Club di Via Aldo Rossi di correre ai ripari in tal senso. La sfida incombente contro la Juve e la sequenza di impegni che aspettano gli uomini di Fonseca, ha in qualche modo accelerato le operazioni di mercato rossonere.

L’obiettivo non è Brahim Diaz: ecco chi arriva dal Real Madrid

Nonostante si sia parlato a lungo della possibilità di un ritorno di Brahim Diaz a Milano, le voci di un suo trasferimento si sono raffreddate senza trovare conferme concrete. L’ex giocatore del Milan, attualmente in difficoltà nel trovare spazio nel Real Madrid, e recentemente passato a rappresentare i colori del Marocco, sembrava una pista calda per i rossoneri. Tuttavia, nonostante l’affetto che lega Diaz a compagni e tifoseria milanese, il suo futuro resta incerto, con altre squadre italiane come Fiorentina e Roma che emergono come possibili destinazioni. L’attenzione del Milan, però, sembra concentrarsi su un altro giovane talento del Real Madrid: Arda Guler. Il giocatore turco, seguito con interesse dal club rossonero anche prima del suo trasferimento a Madrid, sta trovando poco spazio sotto la guida di Carlo Ancelotti, alimentando il malcontento dell’entourage del giocatore e dei suoi supporter in patria. Le incertezze sul futuro dell’allenatore italiano potrebbero giocare un ruolo cruciale nelle decisioni di Guler.

Arda Guler

Il dilemma del trasferimento

Nonostante l’interesse di Milan e Napoli, il trasferimento di Guler potrebbe non essere così semplice. Si ipotizza un’offerta attorno ai venti milioni di euro, ma è probabile che il Real Madrid voglia mantenere un certo controllo sul giovane, come già successo in passato con altri talenti. Il caso di Brahim Diaz o di Nico Paz, trasferitosi al Como, mostra la tendenza del club di mantenere una sorta di opzione sul futuro dei propri giovani promettenti.

LEGGI ANCHE Addio al Milan ormai certo, trattative interrotte: due club esteri pronti a garantirsi il colpo

Leggi l’articolo completo Altro che Brahim Diaz al Milan: dal Real Madrid arriva il talento che potrebbe cambiare tutto, su Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG