Il Milan si proietta già al futuro mettendo nel proprio mirino un giocator che potrebbe significativamente alzare il livello della rosa portando duttilità e qualità in un reparto dove occorre averne in abbondanza.

La grandi manovre sarebbero già in atto e il Milan sta valutando una mossa strategica per arrivare a Samuele Ricci del Torino. La strategia è stata delineata e nelle prossime settimane potrebbe evolversi al punto da rendere concreto l’incastro di mercato con Urbano Cairo.

Le ragioni di mercato si sposano con quelle del campo dove il Milan ha bisogno di punti, vittorie e rinnovate certezze per riprendere il proprio cammino e rendere credibile la rincorda alle squadre che al momento precedono i rossoneri. La sfida di sabato contro la Juventus è decisamente un banco di prova molto importante e delicato che, a seconda del risultato, potrebbe influenzare in un senso o in un altro il futuro della stagione del Milan. Non sono infatti più disponibili jolly da giocarsi, i tre punti sono l’unico biglietto da visita riconoscibile per iniziare con convinzione e credibilità la rincorsa ai primi posti. Nel frattempo però il Milan guarda già al futuro, in particolare a Samuele Ricci che sarebbe il colpo ideale per il centrocampo. Linea di azione decisa ormai, al via quindi la grande manovra per portarlo in rossonero con uno scambio davvero molto allettante.

Il Torino, dopo l’infortunio di Zapata e i continui problemi fisici che affliggono gli altri attaccanti a disposizione, ha avviato la ricerca di un nuovo elemento capace di garantire solidità e affidabilità al reparto offensivo. L’attenzione dei granata si è rivolta verso Jovic, un profilo considerato ideale per rafforzare l’attacco a costi contenuti. Il Milan, da parte sua – scrive La Stampa – è disposto a lasciare partire Jovic a costo zero, replicando la modalità con cui il giocatore era stato acquisito precedentemente dalla Fiorentina. Tuttavia, i rossoneri pongono una condizione importante: ottenere un diritto di prelazione su Samuele Ricci, centrocampista di talento del Torino, già nel mirino di diverse squadre di alto profilo, sia in Italia che in Europa.

Ricci, classe 2001 e elemento di spicco nella mediana granata, si è guadagnato l’interesse di molti club, diventando una delle pedine più ambite del prossimo calciomercato estivo. Il Milan, aspirando a rinforzare il proprio centrocampo, vede in lui un potenziale acquisto strategico per il futuro.

