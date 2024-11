In arrivo al Milan un’offerta faraonica per Leao: scambio con un giocatore top più soldi. Insomma, difficile dire no. Cosa farà il Milan?

In un panorama calcistico sempre più dinamico e imprevedibile, il mercato dei trasferimenti si accende attorno a nuove stelle pronte a cambiare maglia. Tra queste, spicca la situazione di Rafa Leao, l’attaccante portoghese del Milan, i cui recenti exploit hanno catalizzato l’interesse di alcune delle maggiori potenze del calcio europeo.

Il portoghese, autore di una stagione fin qui tra alti e bassi, potrebbe finire al centro di uno scambio internazionale davvero eclatante. Una big europea infatti pare intenzionata a offrire una contropartita di lusso più un conguaglio economico per strappare la stella portoghese del Milan.

Una stagione sotto i riflettori

Leao sta vivendo un momento eccezionale, con prestazioni che hanno elevato ulteriormente il suo profilo. Dall’assist cruciale contro il Real Madrid alla doppietta realizzata contro il Cagliari, passando per il gol segnato con la nazionale portoghese contro la Polonia, il numero 10 rossonero ha dimostrato di essere in uno stato di forma invidiabile. Queste prestazioni non sono passate inosservate agli occhi delle big europee, che vedono in lui un possibile rinforzo capace di fare la differenza.

Scambio più soldi per Leao: offerta faraonica al Milan

In un tentativo di rivoluzionare l’attacco e di trovare una risposta all’accesa competizione europea, i blaugrana hanno posto il loro sguardo su Leao. Nonostante l’interesse per altri giocatori, come Kvaratskhelia, il portoghese rappresenta la priorità per soddisfare le esigenze tattiche dell’allenatore Flick. La dirigenza del Barcellona, conscia della valutazione elevata del giocatore fissata dal Milan – una clausola rescissoria da 175 milioni di euro –, considera la possibilità di uno scambio per facilitare l’operazione. L’idea del Barcellona – scrive elnacional – è quella di proporre al Milan uno scambio che includa Frenkie de Jong. Il centrocampista olandese, nonostante sia un giocatore di indubbio talento, ha trovato poche opportunità per esprimersi al meglio sotto la guida di Flick, collezionando soltanto 7 presenze questa stagione. Questo, unito a un infortunio alla caviglia che ha ritardato il suo impiego, ha portato il club catalano a considerarlo come una possibile moneta di scambio, accompagnata da un conguaglio economico, per convincere il Milan a lasciar partire Leao.

Rafael Leao

Una trattativa complessa

Sebbene l’offerta del Barcellona rappresenti un’opportunità intrigante, le negoziazioni si preannunciano tutt’altro che semplici. Il Milan valuta con estrema attenzione la possibilità di separarsi dal suo numero 10, considerato un pilastro fondamentale della propria strategia sportiva. L’inserimento di de Jong nell’operazione aggiunge indubbiamente valore all’offerta, ma la volontà rossonera di trattenere Leao potrebbe rendere difficile, per il Barcellona, chiudere la trattativa a favore.

