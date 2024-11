Retroscena inaspettato tra Thohir e Cardinale in merito al nuovo stadio del Milan. La rivelazione dell’ex Inter farà senza dubbio discutere.

Il tema stadio è più che mai di attualità in quel di Milano. Nelle ultime settimane abbiamo infatti assistito a diversi incontri tra le due società milanesi e il sindaco di Milano Sala, oltre che summit con l’omologo di San Donato con solo il Milan coinvolto.

Al momento ancora nulla di definitivo se non ancora idee, suggestioni e strategie da verificare nei prossimi mesi. Il tema stadio appassiona la città e le sue proprietà meneghine che, a stretto giro, vorrebbe poter contare su un nuovo impianto che possa accrescere l’appela internazionale del club. In questo contesto si inserisce l’intervento di Thohir che, tra i tanti temi toccati, affronta anche quello relativo all’impianto sportivo rossonero e a una “proposta2 avanzata a Cardinale in tal senso.

L’Inter di Thohir

L’ex presidente dell’Inter Erick Thohir ai microfoni de Il Corriere dello Sport, ha parlato di molti temi legati alla sua presidenza nerazzurra ma non solo. Il retroscena sul nuovo stadio del Milan e la “proposta” a Cardinale stanno facendo discutere i tifosi, riaprendo il dibattito sull’argomento. Facendo un piccolo passio indietro Thohir ha espresso una dedizione incrollabile all’Inter, esprimendo un sentimento di vicinanza che supera i limiti professionali per avvicinarsi a quelli di un tifoso vero e proprio. Questa connessione emotiva emerge chiaramente quando parla della vittoria dello scudetto e del suo desiderio di vedere l’Inter primeggiare in ogni occasione, un ambizione condivisa da molti sostenitori del club. Durante il suo mandato, Thohir ha posto le basi per una crescita basata sulla sostenibilità finanziaria. Una decisione che, sebbene non abbia portato a successi immediati sul campo, ha consentito all’Inter di tornare a competere ai massimi livelli europei, come testimoniato dalla qualificazione in Champions League raggiunta a cinque anni dalla sua gestione.

Il progetto dello stadio e le relazioni con il Milan

Una delle questioni più spinose affrontate da Thohir è stata quella riguardante il nuovo stadio, da realizzarsi in collaborazione con il Milan. Nonostante le difficoltà, legate principalmente alla burocrazia e ai regolamenti locali, Thohir ritiene che il progetto congiunto rappresenti la direzione giusta non solo per i due club ma anche per l’intera Serie A. In particolare ha affermato di averne “parlato anche con Gerry Cardinale, quando ci siamo incontrati di recente qui a Giacarta. Gli ho detto che la strada giusta è proprio di fare il nuovo impianto insieme. E sarà un bene anche per la Serie A. All’epoca ne avevo discusso pure io con Barbara Berlusconi, che però ha poi voluto proseguire da sola. Così, avevo provato a chiedere al sindaco di Milano di avere San Siro per l’Inter, ma ho dovuto fermarmi davanti alla complessità di leggi e regolamenti”.

Gerry Cardinale

Il calcio nei ricordi e nelle speranze

Anche nelle sue parole sui giocatori, Thohir miscela ricordi del passato con la visione per il futuro, menzionando Federico Dimarco come esempio di crescita all’interno del settore giovanile del club. Questo approccio evidenzia come la storia e il potenziale di crescita dei giocatori rimangano centrali nella sua visione dell’Inter.

LEGGI ANCHE Scambio con Leao più soldi: l’offerta faraonica che può far vacillare il Milan

Leggi l’articolo completo Thohir-Cardinale, il retroscena inaspettato sul nuovo stadio del Milan: la proposta dell’ex Inter, su Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG