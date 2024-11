Nonostante i tifosi ne sognassero il ritorno, il futuro del grande ex rossonero potrebbe essere molto lontano dal Milan.

Il prossimo mercato potrebbe portare davvero molte sorprese. Nelle ultime settimane si è tanto parlato del suo ritorno al Milan, un ritorno che farebbe felici i tifosi ispirando suggestioni romantiche.

Le ultime indiscrezioni invece riportano di una situazione in continua evoluzione e che potrebbe portare a un finale davvero inaspettato. Il giocatore non solo potrebbe non tornare sulla strada di Milanello ma, addirittura, potrebbe consumarsi il suo arrivo in una storica rivale rossonera.

Dall’Empoli al nuovo retroscena di mercato

Il Milan non può permettersi distrazioni, la sfida con l’Empoli è davvero decisiva in ottica campionato. Il grande gap che divide i rossoneri dalle squadre di testa suggerisce che Fonseca e i suoi ragazzi non abbiano davvero più jolly da giocarsi e che la vittoria è realmente l’unico traguardo da centrare. La vigilia della sfida si carica di phatos dinanzi alla notizia di mercato riguardante un grande ex rossonero di cui, nelle ultime settimane, si era paventata l’ipotesi di un suo ritorno. Da quanto emerge invece la situazione è molto lontana da quella sperata dai tifosi.

Altro che Milan, “tradimento” in arrivo?

La curiosa dinamica del calciomercato porta sempre sorprese e nuovi sviluppi. In questo contesto, emerge l’interesse concreto della Fiorentina per Daniel Maldini. Sembra che la dirigenza viola, su esplicita richiesta dell’allenatore Palladino, abbia iniziato a sondare il terreno per un possibile trasferimento del talento dal Monza. L’intenzione di rafforzare il reparto offensivo e di puntare su giovani di prospettiva ben si adatta al profilo di Maldini, che già da tempo è oggetto di attenzione da parte di club importanti, tra cui spicca l’Atalanta. Sarebbe dunque lontano un suo ritorno al Milan, per la delusione dei tifosi che ne agognavano il ritorno.

Daniel Maldini

Clausole e progetti futuri

L’interesse della Fiorentina è una notizia di rilievo, ma il contratto di Maldini con il Monza include elementi specifici che potrebbero giocare un ruolo cruciale nella sua possibile cessione. Con clausole rescissorie fissate a 12 milioni per i club italiani e a 15 milioni per quelli esteri, attivabili tuttavia soltanto durante la sessione estiva del calciomercato, la trattativa per il trasferimento del giovane presenta già dei contorni precisi. Al centro delle considerazioni di Maldini vi è il progetto sportivo: l’ambizione è quella di rientrare in una realtà che possa garantirgli spazio, crescita e visibilità, anche in ottica Nazionale.

