Altro che sì al Milan, la richiesta “spaventa” il Club che si defila: ecco come cambia il mercato rossonero

Dal possibile sì al Milan ad una complicazione che potrebbe far saltare definitivamente l’affare. Ecco cosa trapela.

Nel mondo del calcio, la finestra invernale del calciomercato rappresenta spesso il momento cruciale per le squadre che cercano di rafforzarsi in vista della seconda parte della stagione. Il Milan, uno dei club più titolati d’Italia, si trova attualmente in una fase di ricerca attiva per migliorare il proprio reparto centrale, con l’obiettivo di offrire alternative valide agli attuali titolari.

Tuttavia, uno dei potenziali colpi, che aveva suscitato interesse all’interno della dirigenza rossonera, sembra allontanarsi a causa di una valutazione di mercato considerata eccessiva. Una richiesta che sembra davvero essere fuori dai parametri rossoneri e forse anche dal suo effettivo valore.

Un rinforzo per il centrocampo

I tifosi del Milan guardano con attenzione alla sessione invernale in attesa di rinforzi. Il settore nevralgico su cui puntare sembra essere il centrocampo, nonostante il recupero dell’indispensabile Ismael Bennacer. Ai rossoneri serve un’iniezione di talento per offrire alternative solide alla coppia titolare e, in quest’ottica, la dirigenza, con Geoffrey Moncada a capo del settore scouting e l’icona Zlatan Ibrahimovic in un ruolo non ancora ben chiaro, aveva messo gli occhi su un giovane talento già osservato nella scorsa estate.

Il sogno sfumato

Il Milan nel mercato di gennaio si è posto l’obiettivo di puntellare la rosa di Fonseca con acquisti mirati. Sul tavolo di Moncada i nomi non mancano e, nelle ultime ore, sembrava potesse essere davvero vicino l’acquisto di un giocatore che sarebbe stato perfetto per il Milan. Stiamo parlando di Chukwuemeka, centrocampista inglese di 21 anni, che non ha trovato spazio nel Chelsea, collezionando nella stagione corrente solamente 5 presenze. La sua situazione al Chelsea non è delle migliori, con la squadra londinese aperta alla possibilità di cederlo, preferibilmente in prestito, ad una realtà di Premier League che possa garantirgli più minuti in campo. Il Milan aveva identificato in lui il profilo ideale per rinforzare il centrocampo; tuttavia – scrive Milanlive.it – il costo del cartellino, stimato intorno ai 48 milioni di euro, ha raffreddato gli entusiasmi dei dirigenti rossoneri. Una cifra ritenuta ingiustificabile vista la scarsa impresa in campo del calciatore con la maglia del Chelsea. Il Chelsea, acquisendo Chukwuemeka, aveva scommesso sul suo talento, ma fino a questo momento l’apporto fornito alla squadra è stato minimo. Nonostante questo, la richiesta economica del club londinese appare sproporzionata, considerando le attuali prestazioni del giocatore. Anche se il suo potenziale è indiscutibile, la cifra richiesta supera di gran lunga l’investimento iniziale fatto dai Blues, rendendo praticamente impossibile il trasferimento al Milan.

Giorgio Furlani

Il Milan e il mercato

Nonostante quest’intoppo, il Milan non demorde nella ricerca di nuovi talenti per il centrocampo. L’obiettivo rimane quello di trovare una soluzione che possa garantire un miglioramento qualitativo in vista dei prossimi impegni. La strategia di mercato sarà dunque orientata verso altri profili, possibilmente attraverso operazioni più sostenibili dal punto di vista economico. Resta da vedere se la dirigenza rossonera opterà per un acquisto immediato o se preferirà attendere opportunità più vantaggiose, magari attraverso la formula del prestito.

