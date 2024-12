Verona-Milan 0-1, le pagelle rossonere

Il Milan la sfanga a Verona in un match brutto e con pochi squilli. Decisiva la ormai solita rete di Reijnders al decimo della ripresa. Altri infortuni per Fonseca.

Maignan 6

Impegnato solo dal buon diagonale di Suslov poco prima della mezz’ora di gioco.

Emerson Royal 5

Veramente confusionario e superficiale. Si fa ammonire in maniera banale nel primo tempo e si infortuna nel finale.

(Tomori s.v.)

Sei minuti per l’ennesimo infortunio muscolare, stavolta di Royal.

Gabbia 6

Il Verona ha solo due momenti di forcing e lui non sbaglia nulla.

Thiaw 6

Come sopra. La coppia dá sufficenti garanzie.

Jimenez 7

Che abbia personalità da vendere lo si è già detto. Mette una palla stupenda che Chukwueze spreca e tenta il gol da fuori dopo un assolo personale.

Fofana 7

Solita partita efficace condita dallo splendido assist per il gol di Reijnders. Anima di questo Milan.

Terracciano 6

Esperimento totale in mediana. Se la cava bene e sfiora anche la rete da fuori.

Chukwueze 4,5

Peggiore in campo. Irritante, molto impreciso e fumoso con in più la ciliegina di riuscire a lanciare un contropiede pericoloso del Verona che sfocia nella parata di Maignan su Suslov.

(Calabria 6)

Entra al 70esimo e con lui il Milan di Fonseca raggiunge il record di ben cinque terzini in campo contemporaneamente in varie zone di campo (contateli pure). Non sfigura.

Reijnders 6,5

Non la sua migliore partita al Milan di certo. Taglia il campo un paio di volte con un passo che spezza in due il Verona ed ha il fondamentale merito di buttarla nell’angolo sul bell’assist di Fofana. Salva Fonseca.

Leao 6

Una discreta mezz’ora in cui sembra l’unico grimaldello capace di scardinare la non irresistibile difesa gialloblu. Esce per un risentimento al flessore sinistro.

(Theo Hernandez 5,5)

Entra bene nel match ma rischia un paio di volte per superficialità e poca attenzione.

Abraham 4,5

Una non punta con l’aggravante, questa volta, di non riuscire a venire a recuperare palloni sulla trequarti ne a fare altro in campo che ne facesse risaltare minimamente la presenza. E Camarda

Fonseca 5,5

Di necessità virtù, ok. Ma la sterilità offensiva del Milan è talmente conclamata che tenere questo Abraham in campo 95 minuti sembra poco logico. Eppure c’era Camarda in panchina. È tornato a fare da qualche match massimo tre cambi, di solito non coincide con un buon periodo del Milan.

Paulo Fonseca

Leggi l’articolo completo Verona-Milan 0-1, le pagelle rossonere, su Notizie Milan.