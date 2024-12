Verona-Milan 0-1, le parole di un Fonseca soddisfatto e di Matteo Gabbia

Un Milan appena sufficente ma con evidenti lacune offensive soffre poco e trova lo spiraglio decisivo per il gol vittoria ad inizio secondo tempo. Le parole di Paulo Fonseca e Gabbia.

Il Milan espugna Verona grazie ad una rete di Tijani Reijnders al decimo della ripresa. Boccata d’aria pura per Fonseca ed i suoi uomini che comunque hanno meritato i tre punti.

Contro la non certo irresistibile opposizione del Verona, il Milan ha mostrato nuovamente preoccupanti carenze offensive riuscendo a creare non molto fino allo splendido tracciante centrale di Youssouf Fofana e alla bella stoccata decisiva di Reijnders. Ecco, nel post partita le parole del tecnico, Paulo Fonseca ed una curiosità finale rivelata da Gabbia.

Soddisfazione nonostante i problemi

“Penso che nel primo tempo siamo entrati lenti anche se non abbiamo concesso niente al

Verona. Non siamo stati aggressivi nell’ultimo terzo di campo e abbiamo sbagliato tante scelte, dovevamo fare meglio. Avevamo tanti infortuni però. Sono soddisfatto della vittoria che è molto meritata. Abbiamo avuto stabilità difensiva ma dobbiamo migliorare offensivamente, ma penso sia il momento della squadra“.

Sui singoli e gli infortuni

“I centrali hanno fatto molto bene, anche

Terracciano e Fofana hanno fatto una

bellissima partita. È importante avere questa stabilità, ci permette di attaccare meglio”.

“Leão? Ho parlato con lui e mi sembra che non sia niente di speciale, è stato più per precauzione. Vedremo domani”.

“I tanti infortuni? Pulisic è arrivato infortunato dalla nazionale, Rafa niente di particolare, Theo non ha niente. Gli unici problemi avuti sono stati con Loftuts e Musah“.

Gabbia: “promessa rispettata“

“Ambiente positivo? Assolutamente sì, l’ambiente è sano ed i ragazzi sono positivi. Non siamo contenti perché stanno faticando ad arrivare i risultati, ma la mentalità è quella giusta. Una vittoria così sofferta su un campo difficile è importante e ci portiamo a casa i tre punti. C’è l’obbligo di cercare in tutti i modi di mettere a posto la classifica. Nessuno di noi è contento, vogliamo fare di più, stiamo cercando di farlo nel nostro lavoro quotidiano. Adesso abbiamo situazioni difficili, ci mancavano tanti giocatori. Ma tutti quelli che sono entrati hanno avuto un grande impatto. Reijnders? Fenomenale, non è la prima volta che lo dico. Stamattina gli ho detto “Tiji per favore, fammi vincere la partita che io cerco di non prendere gol”. È uno di parola“.

Matteo Gabbia

