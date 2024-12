Donnarumma pronto al grande ritorno? L’agente apre sorprendentemente alla possibilità

Donnarumma potrebbe tornare davvero. Il suo agente apre alla possibilità mandando un messaggio molto chiaro.

Nelle ultime ore, tutti hanno assistito al brutto episodio che ha visto protagonista l’ex rossonero Gianluigi Donnarumma, colpito al volto da un avversario durante una partita con il PSG. L’impatto ha causato danni significativi, sollevando preoccupazioni sulle sue condizioni fisiche. Il portiere, simbolo del Milan per anni, ha dovuto fare i conti con le conseguenze dell’infortunio, ma ha mostrato la sua abituale determinazione nel superare questo ostacolo.

Enzo Raiola, agente di Donnarumma, ha commentato l’incidente, esprimendo solidarietà al suo assistito e sottolineando la sua resilienza. Tuttavia, le sue dichiarazioni non si sono limitate a questo, ma hanno sollevato anche un altro tema importante. Raiola ha lasciato più che aperta la porta a una soluzione di mercato davvero inaspettata, citando i rapporti interlocutori che esistono con il PSG.

Il ritorno a sorpresa

L’idea di un ritorno di Donnarumma al suo primo approccio professionistico, inizialmente impensabile dopo il suo trasferimento al PSG, ora appare meno remota grazie ai recenti sviluppi. Le parole di Raiola, sebbene vaghe, aprono uno scenario sorprendente: non è da escludere l’accordo per un ritorno in Italia da gran protagonista, esattamente come merita un giocatore del suo calibro.

Raiola apre al grande ritorno di Donnarumma

Raiola ha anche parlato del momento di Donnarumma al PSG, ricordando che il portiere ha avuto un’influenza che lo ha costretto a saltare la partita con la Francia. Nonostante ciò, ha rispettato le decisioni dell’allenatore Luis Enrique. Al PSG, Donnarumma sta attraversando una fase positiva, con il club in corsa per le ultime gare di Champions League e ben posizionato in campionato. Il portiere sta continuando a lavorare sodo, nonostante la breve influenza che ha condizionato qualche gara. Raiola ha risposto alla domanda su un possibile ritorno di Donnarumma in Italia, dichiarando che “mai dire mai”. Sebbene al momento non ci siano piani concreti in tal senso, l’agente ha lasciato aperta la possibilità che, nei prossimi anni, il portiere possa decidere di tornare nel campionato italiano. Per ora, Donnarumma è concentrato sulla stagione in corso, con il PSG, e qualsiasi decisione futura verrà presa a tempo debito.

Nella foto: Gianluigi Donnarumma-Alessio Romagnoli

La situazione contrattuale di Donnarumma

Enzo Raiola ha chiarito che il contratto di Donnarumma con il PSG scade nel 2026, ma al momento c’è una pausa di riflessione su alcune questioni contrattuali. Raiola ha evitato di fare previsioni, sottolineando che la trattativa è ancora in fase di stand-by. Sebbene non ci siano novità imminenti, è chiaro che le prossime settimane potrebbero portare a sviluppi riguardo al futuro del portiere.

