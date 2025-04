Altro che Walker, il colpo dal City è un altro e arriva a parametro zero! L’ultima voce di mercato infiamma già i tifosi

Altro che Walker, il colpo dal City è un altro e arriva a parametro zero! L’ultima voce di mercato accende già il tifo rossonero.

Questa settimana si preannuncia decisiva per il Milan, un momento chiave per pianificare il futuro della squadra. Gianluca Di Marzio ha annunciato che Furlani è in viaggio di lavoro per definire il primo colpo del nuovo Milan, un affare che ha tutte le caratteristiche per segnare l’inizio di una nuova era rossonera. Il dirigente milanista sembra pronto a portare a termine un’operazione che getta le basi per il nuovo progetto rossonero. La fumata bianca potrebbe arrivare in tempi molto rapidi, un primo e deciso passo per dare nuovo corso alle ambizioni del Club nella prossima stagione.

Tra Roma e Milan un nuovo e clamoroso intreccio per Saelemaekers! La proposta è sorprendente

Walker in bilico e un nuovo colpo top dal Manchester City

Il progetto Milan è ancora nelle sue fasi iniziali, come confermato dalle ultime voci di mercato che circolano. Se da un lato si è parlato molto del possibile riscatto di Kyle Walker – ancora in dubbio – dal Manchester City, un’altra opportunità intrigante sta prendendo piede. Dal club inglese potrebbe arrivare infatti un altro top player a parametro zero, un affare che la squadra mercato rossonera starebbe valutando con grande attenzione. Questo potrebbe essere un colpo di mercato importante per il Milan, che continua a monitorare le migliori occasioni per rinforzare la squadra senza compromettere le finanze. L’attesa cresce, e i tifosi rossoneri sperano in un’ulteriore mossa di rilievo.

Altro che Walker, il colpo dal City è un altro e arriva a parametro zero!

Il Milan sta affrontando incertezze riguardo il futuro Mike Maignan, la curi permanenza in rossonero è rischio. la direzione del club è apparentemente in cerca di soluzioni adeguate per assicurare la stabilità e la forza nella loro difesa. Il processo decisionale appare complesso e richiede un’attenta valutazione delle opzioni disponibili. Stefan Ortega, legato al Manchester City fino al 2026, emerge – scrive Calciomercato.it – come una figura intrigante in questo scenario. La possibilità che il giocatore possa lasciare il club inglese a parametro zero offre al Milan un’opportunità potenzialmente vantaggiosa. Acquisire un talento come Ortega senza oneri di trasferimento sarebbe un colpo notevole per il club milanese, rappresentando sia un risparmio economico sia un arricchimento tecnico per la squadra.

