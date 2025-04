Colpaccio Milan in Arrivo! Furlani in missione per chiudere l’affare. Di Marzio annuncia i dettagli: la sorprendente rivelazione

Colpaccio Milan in Arrivo! Furlani in missione per chiudere l’affare. Gianluca Di Marzio ha dato l’annuncio della missione rossonera.

Il Milan ha deciso di non perdere più tempo e di pianificare con decisione il futuro. Nelle ultime ore è emersa una voce clamorosa che riguarda Federico Chiesa, il quale potrebbe vestire la maglia rossonera grazie a un accordo clamoroso e sorprendente con il Liverpool. Un colpo che, se concretizzato, rappresenterebbe un vero e proprio rilancio per la squadra. Tuttavia, come riportato da Gianluca Di Marzio, Furlani è attualmente in missione per chiudere un altro affare, che potrebbe rivelarsi altrettanto, se non più, importante. Il Milan si prepara a compiere mosse decisive per costruire una rosa competitiva e di alto livello.

Con la stagione ormai al termine, il Milan non intende perdere tempo e punta a gettare subito le basi per costruire il futuro. Secondo quanto svelato dal noto esperto di mercato, Furlani è attualmente in viaggio di lavoro per cercare di raggiungere l’accordo definitivo e chiudere un affare fondamentale per il club. Inoltre, sembra che il dirigente rossonero abbia finalmente sciolto ogni riserva riguardo la nomina del nuovo Direttore Sportivo, una decisione che dovrebbe essere ormai prossima. L’accelerazione su questi fronti è un chiaro segnale dell’intenzione del Milan di pianificare con attenzione la prossima stagione e rafforzare la squadra con scelte mirate.

Giorgio Furlani, figura emersa negli ultimi tempi nella dirigenza del Milan, si è recato a Roma per un motivo ben specifico – rivela Gianluca Di Marzio – sul proprio sito internet: incontrare Igli Tare. L’ex direttore sportivo della Lazio è balzato in cima alla lista dei candidati preferiti per ricoprire l’analoga carica presso il club rossonero. Da tempo il Milan è alla ricerca di un nuovo DS, una posizione vacante che pesa sulle dinamiche di mercato e sulla strategia complessiva del club. Furlani, con questa mossa, dimostra l’attivismo della dirigenza milanese nel voler colmare questo gap il prima possibile.

