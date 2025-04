Tra Roma e Milan un nuovo e clamoroso intreccio per Saelemaekers! La proposta è sorprendente: tutto deciso nelle ultime ore

Tra Roma e Milan un nuovo e clamoroso intreccio per Saelemaekers. Il Corriere dello Sport ha svelato un curioso retroscena.

Il nuovo corso del Milan è pronto a sbocciare, tra ambizioni rinnovate e grandi manovre dirigenziali. Potrebbe essere proprio questa la settimana decisiva per l’arrivo del nuovo Direttore Sportivo, con Igli Tare in netto vantaggio sugli altri candidati. Intanto, sul fronte mercato, prende corpo una voce clamorosa: Federico Chiesa al Milan grazie a una proposta d’acquisto sorprendente. L’affare col Liverpool potrebbe quindi prendere forma in modo inaspettato. Un colpo che, se confermato, darebbe ulteriore slancio al nuovo progetto milanista, pronto a rilanciarsi con forza in Italia e in Europa.

Il futuro di Saelemaekers al centro dei pensieri del Milan

Il prossimo mercato estivo metterà il Milan di fronte a numerosi interrogativi strategici, e uno dei più delicati riguarda il futuro di Alexis Saelemaekers. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, potrebbe riaprirsi un nuovo intreccio di mercato con la Roma, che vede proprio il belga come possibile protagonista. Dopo la stagione in prestito nella capitale, il futuro dell’esterno resta incerto, ma i giallorossi potrebbero inserirsi con una proposta interessante. Il Milan valuta tutte le opzioni, consapevole che ogni scelta sarà cruciale per definire l’identità tecnica del nuovo corso rossonero.

Tra Roma e Milan c’è da risolvere la situazione di Alexis Saelemaekers e Tammy Abraham, entrambi attualmente legati ai rispettivi club attraverso formule di prestito. Questi due calciatori, che hanno espresso un desiderio di continuare il loro percorso nelle rispettive squadre, si trovano al centro di un vero e proprio intrigo di mercato. Da un lato, il Milan valuta Saelemaekers in una forchetta di 25-30 milioni di euro, mentre, dall’altro, la Roma si mostra leggermente più accomodante nel prezzo per Abraham. Si profila all’orizzonte un’ipotesi che potrebbe soddisfare entrambe le parti: la possibilità di rinnovare il prestito per un altro anno, rimandando di conseguenza ogni decisione definitiva sul futuro dei due atleti. Questa soluzione potrebbe rappresentare un compromesso vantaggioso, consentendo sia al Milan sia alla Roma di prendere tempo e valutare con maggiore attenzione i propri piani a lungo termine.

