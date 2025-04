Chiesa al Milan con un accordo clamoroso col Liverpool! La proposta è ghiottissima: ecco come può andare in porto l’affare

Chiesa al Milan con un accordo clamoroso col Liverpool! La proposta è ghiottissima. L’ultima voce di mercato apre uno scenario inatteso.

La settimana appena iniziata potrebbe essere quella decisiva per il nuovo Direttore Sportivo del Milan, con Furlani impegnato a trovare l’accordo finale per chiudere l’affare. Attualmente, Igli Tare sembra essere in pole position per il ruolo, ma non si escludono colpi di scena. La situazione potrebbe evolversi rapidamente. Nel frattempo, sul fronte mercato, non mancano novità, con l’ultima voce che riguarda Rafael Leao. Il suo agente, Jorge Mendes, sarebbe al lavoro non solo per un suo trasferimento lontano da Milano, ma anche per sistemarlo in un’altra grande squadra di Serie A, creando ulteriore incertezza sul futuro del portoghese.

I prossimi passi del Milan saranno fondamentali per delineare le strategie e gli obiettivi del nuovo corso rossonero. In questo contesto, sta circolando una voce clamorosa che riguarda Federico Chiesa, il quale potrebbe fare ritorno in Italia, precisamente al Milan. Secondo le indiscrezioni, l’affare potrebbe concretizzarsi attraverso una formula vantaggiosa che renderebbe l’operazione molto interessante, soprattutto in ottica di un possibile coinvolgimento del Liverpool. Il club inglese pare infatti considerare condizioni favorevoli per il Milan, aprendo così uno scenario che potrebbe arricchire ulteriormente il futuro rossonero con un talento di grande livello.

Le voci di mercato – riportate da todofichajes.com indicano che il Liverpool potrebbe considerare la formula del prestito per Chiesa, facilitando così l’operazione. Oltre a ciò, i Reds si sono detti disponibili a partecipare al pagamento dello stipendio dell’italiano, stimato in circa 7,5 milioni di euro annui. Questo tipo di accordo potrebbe rivelarsi particolarmente vantaggioso per il Milan, che avrebbe l’opportunità di arricchire il proprio attacco con un giocatore di alto livello, mantenendo comunque un certo equilibrio economico.

