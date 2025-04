Furlani paga la clausola e lo porta al Milan! Bomba dalla Spagna: ecco il rinforzo top per il centrocampo

Furlani paga la clausola e lo porta al Milan! Bomba dalla Spagna. Il noto giornale spagnolo rivela i dettagli del possibile colpo.

Il Milan si avvia verso un nuovo corso, con una rifondazione che si preannuncia ambiziosa e ricca di cambiamenti. La dirigenza è pronta a ridisegnare la squadra, puntando su innesti importanti e strategie lungimiranti. Tra le novità più clamorose, spunta la voce su Rafael Leao: secondo le ultime indiscrezioni, il suo agente, Jorge Mendes, starebbe lavorando per trovare una sistemazione non solo all’estero, ma anche in un’altra big di Serie A. Il futuro del portoghese, dunque, potrebbe riservare sorprese, lasciando il Milan con la necessità di rimpiazzarlo con un talento di pari valore.

Via libera per dire sì al Milan, annunciato il colpo da sogno rossonero

Ritorno di fiamma per il giocatore: il Milan ci pensa

Furlani sta lavorando su più fronti, come confermato dalle ultime indiscrezioni riportate da AS. Il rinomato quotidiano spagnolo ha rivelato i dettagli di un possibile colpo straordinario che il Milan potrebbe mettere a segno. Si tratta di un giocatore già nel mirino della dirigenza rossonera lo scorso gennaio, e ora sembra che le trattative siano più vicine alla conclusione. L’accordo, che sembrava lontano qualche mese fa, appare oggi più realistico che mai, con il Milan pronto a fare il grande passo per assicurarsi il talento tanto desiderato, portando una nuova stella sotto la Madonnina.

Furlani paga la clausola e lo porta al Milan! Bomba dalla Spagna

Secondo quanto riportato da AS, il Milan avrebbe già mostrato interesse per Mikel Jauregizar durante il mercato invernale. Il club rossonero sarebbe disposto a trattare per l’acquisto del giovane centrocampista, avvicinando con un’offerta importante il valore dell’intera clausola rescissoria. Nonostante l’interesse del Milan, Jauregizar, classe 2003, sembra focalizzato sull’Athletic Bilbao. Il centrocampista centrale, che sta emergendo come un talento promettente, potrebbe essere un rinforzo ideale per i rossoneri, che cercano opzioni in quel ruolo per la prossima sessione di mercato.

Leggi l’articolo completo Furlani paga la clausola e lo porta al Milan! Bomba dalla Spagna: ecco il rinforzo top per il centrocampo, su Notizie Milan.