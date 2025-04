Milan, si accende il duello col Napoli: nuovo obiettivo di mercato nel mirino

I rossoneri sono pronti a sfidare un’altra big del campionato italiano per un rinforzo offensivo di grande impatto nella prossima estate.

Il Milan è già al lavoro per rafforzare la rosa in vista della prossima stagione. Con la dirigenza attiva sul fronte mercato, i rossoneri stanno monitorando diversi profili, con l’obiettivo di alzare il livello della squadra e colmare le lacune emerse nel corso dell’annata. Tra le priorità c’è sicuramente quella di aggiungere qualità nel reparto offensivo, soprattutto sulle fasce, dove la squadra ha alternato buone prestazioni a momenti di sterilità. In questo contesto, un nome in particolare ha attirato l’attenzione degli osservatori milanisti.

Sfida al Napoli

Secondo quanto riportato dagli ultimi quotidiani sportivi, il Milan avrebbe messo nel mirino Riccardo Orsolini, esterno offensivo del Bologna. Il giocatore, classe 1997, sta disputando una delle sue migliori stagioni in Serie A ed è ormai diventato un punto di riferimento per la squadra guidata da Vincenzo Italiano. La sua valutazione si aggira attorno ai 20 milioni di euro, cifra che riflette l’interesse crescente attorno a lui. Non c’è solo il Milan: anche il Napoli avrebbe manifestato un forte interesse per l’esterno, preannunciando una sfida accesa durante la sessione estiva.

Un talento maturo pronto al salto di qualità

Orsolini ha dimostrato nel corso degli anni di essere un giocatore completo: velocità, tecnica, gol e spirito di sacrificio lo rendono un profilo appetibile per chi cerca qualità sulla fascia. Il Milan valuta seriamente l’opportunità di inserirlo in rosa per dare più imprevedibilità all’attacco. La concorrenza del Napoli però è forte, e la trattativa si annuncia tutt’altro che semplice. I prossimi mesi saranno decisivi.

