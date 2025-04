Né Allegri, né Conte, con Tare al Milan il profilo in pole è un altro! Svelato il nome a sorpresa per il dopo Conceicao

Né Allegri, né Conte, con Tare al Milan il profilo in pole è un altro! Tuttosport rivela il nuovo nome che metterebbe tutti d’accordo.

Il Milan sembra ormai aver preso una direzione chiara e decisa: Igli Tare è sempre più vicino a diventare il nuovo Direttore Sportivo rossonero. Una scelta di peso, che potrebbe segnare l’inizio di un’importante fase di rinnovamento sia a livello dirigenziale che tecnico. Con il possibile arrivo di Tare, infatti, sono attese numerose novità anche sul fronte mercato. L’ultima voce, a sorpresa, svela che il colpo dal Manchester City potrebbe non essere Kyle Walker, come si ipotizzava inizialmente, ma un altro top player in scadenza di contratto, pronto ad approdare a Milano a parametro zero. Grandi cambiamenti all’orizzonte anche per la panchina, dove si valutano diverse opzioni per dare nuova linfa al progetto tecnico.

Chiesa al Milan con un accordo clamoroso col Liverpool! La proposta è ghiottissima

Svolto per la panchina del Milan: emerge un nuovo nome

L’arrivo imminente di Igli Tare come nuovo Direttore Sportivo del Milan potrebbe aprire la strada a un vero e proprio colpo di scena anche per quanto riguarda la panchina. Nelle ultime settimane si è discusso a lungo dei profili di Massimiliano Allegri e Antonio Conte, entrambi nomi di grande esperienza e carisma. Tuttavia, nelle ultime ore sta prendendo sempre più quota un nome a sorpresa, un profilo che finora era rimasto sotto traccia ma che, secondo le indiscrezioni, metterebbe d’accordo i vertici della dirigenza rossonera. Un nome che avrebbe già ricevuto l’avallo di Tare e che potrebbe rappresentare la vera svolta del nuovo corso rossonero.

Né Allegri, né Conte, con Tare al Milan il profilo in pole è un altro!

Il panorama delle opzioni per la panchina del Milan vede emergere figure di spicco del calcio italiano. Se da una parte si registra un interesse persistente per Massimiliano Allegri, è Vincenzo Italiano, attuale tecnico del Bologna, a riscuotere un’attenzione particolare da parte della dirigenza rossonera. L’approvazione unanime di Italiano – aggiunge Tuttosport – riflette la volontà del Milan di affidarsi a professionisti fortemente radicati nel contesto calcistico nazionale, una strategia che sotto l’eventuale guida sinergica di Tare e Moncada, si preannuncia come un’eccellente piattaforma di lavoro per il futuro.

Leggi l’articolo completo Né Allegri, né Conte, con Tare al Milan il profilo in pole è un altro! Svelato il nome a sorpresa per il dopo Conceicao, su Notizie Milan.