Maignan tiene in ansia Conceicao! Novità decisive da Milanello dopo il trauma cranico: Ecco quando tornerà a disposizione

Maignan tiene in ansia Conceicao! Novità decisive da Milanello dopo il trauma cranico. Le ultime sui tempi di recupero del rossonero.

Le prossime sfide del Milan e le condizioni di Maignan

Prima di pensare al futuro, il Milan deve concentrarsi sul termine della stagione in corso, con un occhio particolare alla situazione di Mike Maignan. Il portiere rossonero, uscito per infortunio durante la gara con l’Udinese, ha subito un trauma cranico che ha destato preoccupazione tra i tifosi. Da Milanello sono arrivate le ultime informazioni sulle sue condizioni e, cosa più importante, anche i tempi di recupero per rivederlo a difendere i pali rossoneri. Le prossime sfide in programma sono molto delicate, con l’Atalanta in campionato e con l’Inter in Coppa Italia.

Maignan tiene in ansia Conceicao! Novità decisive da Milanello dopo il trauma cranico

Tutti gli esami a cui Mike Maignan si è sottoposto hanno dato esito negativo, rassicurando i tifosi del Milan dopo il timore suscitato dal forte scontro con il compagno di squadra Alex Jimenez. Il giorno dopo la vittoria a Udine, Maignan ha ringraziato pubblicamente i suoi sostenitori sui social, mostrando serenità e ironia sull’incidente. Determinato a supportare la squadra nella parte finale della stagione, il portiere francese spera di tornare in campo per la partita di Pasqua contro l’Atalanta. Tuttavia, Sergio Conceicao preferisce essere prudente e attendere nuovi esami prima di rischiare il suo ritorno.

