Cardinale mette in vendita il Club, è tutto (quasi) ufficiale! L’ultima clamorosa rivelazione è la conferma che mancava

Cardinale mette in vendita il Club, è tutto (quasi) ufficiale! Emerge una nuova clamorosa rivelazione che suona come conferma.

Il futuro del Milan inizia a prendere forma, con un quadro che diventa sempre più chiaro e definito. Il ruolo di nuovo Direttore Sportivo sembra destinato a essere ricoperto da Igli Tare, con un summit decisivo in corso in queste ore per finalizzare l’accordo. Il suo arrivo sarebbe il primo passo di un progetto ambizioso, che potrebbe portare anche a una grande sorpresa per la panchina. Non saranno Massimiliano Allegri né Antonio Conte a sedersi sulla panchina rossonera, ma un profilo nuovo e inaspettato, che potrebbe rappresentare la novità tanto attesa per il rilancio della squadra.

Maignan tiene in ansia Conceicao! Novità decisive da Milanello dopo il trauma cranico

Si parla di cessione: tifosi in allerta

Nelle ultime ore però i tifosi stanno seguendo con interesse le mosse di RedBird, con a guida Cardinale, che potrebbe prendere decisioni forti e inattese per il futuro. Si parla infatti di cessione, di Club in vendita, e quindi di un futuro che potrebbe coinvolgere anche il Milan e le sue ambizioni future. I rapporti tra i tifosi e la proprietà americana non sono idilliaci, ragione per cui quest’ultime novità creano preoccupazione. Ulteriori aggiornamenti sono emersi proprio in queste ore, con nuovi dettagli che potrebbero risultare decisivi per il futuro.

Cardinale mette in vendita il Club, è tutto (quasi) ufficiale!

RedBird Capital Partners, la società di Gerry Cardinale che detiene le quote del Milan, avrebbe messo in vendita il Tolosa, club francese che appartiene al gruppo. La notizia è stata confermata da Paul-José Mpoku, responsabile dell’unità calcio di World Gate Investment (WGI), che ai microfoni di L’Équipe ha spiegato come abbiano contattato la banca Moelis per ottenere informazioni sulla vendita. “Abbiamo scritto alla Moelis, che si sta occupando della questione. Non siamo qui per rovinare tutto, ma per trovare l’opportunità giusta”, ha dichiarato Mpoku. Moelis, banca leader in consulenza finanziaria, è stata incaricata da RedBird di cercare un acquirente per il club francese, con alle spalle una solida esperienza, come dimostra la recente vendita di Tupperware. La situazione, al momento, è in fase di valutazione, e WGI sembra non avere fretta, preferendo un’acquisizione ben ponderata.

Leggi l’articolo completo Cardinale mette in vendita il Club, è tutto (quasi) ufficiale! L’ultima clamorosa rivelazione è la conferma che mancava, su Notizie Milan.