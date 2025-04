“Rischio altissimo per il Milan”, la confessione fa calare il gelo tra i tifosi: le ultime dichiarazioni sono un messaggio forte

“Rischio altissimo per il Milan”, la confessione fa calare il gelo tra i tifosi. Le ultime dichiarazioni sono un messaggio chiarissimo.

Il Milan si prepara ad affrontare una doppia sfida cruciale per il proseguimento della stagione. Prima l’Atalanta in campionato, poi la gara di ritorno della Coppa Italia contro l’Inter, che potrebbe rivelarsi decisiva per le sorti della competizione. Tuttavia, a Milanello regna l’incognita legata a Mike Maignan, uscito dal campo a Udine per un trauma cranico. Le ultime notizie emerse in queste ore non hanno fatto altro che aumentare l’attenzione sulle sue condizioni. Il portiere francese è fondamentale per la squadra, e la sua disponibilità nelle prossime partite potrebbe influenzare non poco le ambizioni rossonere.

Cardinale mette in vendita il Club, è tutto (quasi) ufficiale!

I primi passi del nuovo Milan e le dichiarazioni di Sala

In vista della prossima stagione, il Milan sta iniziando a muovere i primi passi per costruire un progetto solido e vincente. Igli Tare sembra destinato a diventare il nuovo Direttore Sportivo, a meno di colpi di scena dell’ultimo minuto, rappresentando una figura centrale per il rilancio della squadra. Ma le novità non riguardano solo il mercato: anche sul fronte stadio stanno emergendo importanti aggiornamenti. Dopo le recenti dichiarazioni di Beppe Sala, sindaco di Milano, tutto potrebbe clamorosamente cambiare ancora.

“Rischio altissimo per il Milan”, la confessione fa calare il gelo tra i tifosi

Beppe Sala ha fatto il punto sulla situazione riguardante lo stadio Meazza, parlando apertamente dei prossimi passi per il nuovo impianto a San Siro. In un forum con i giornalisti della redazione milanese di La Repubblica, il sindaco ha dichiarato: “È la volta buona per il nuovo stadio a San Siro? Possiamo farcela, sapendo che avremo ostilità da parte di qualcuno e probabilmente ricorsi. Non posso pretendere che tutti siano d’accordo con la soluzione che abbiamo trovato. Ma il rischio che il Milan vada a San Donato è altissimo, poiché ci ha già investito molti soldi. Se non riusciamo entro ottobre, però, sarà difficile che il progetto vada avanti”. Sala ha poi proseguito parlando delle caratteristiche del nuovo stadio: “Se dovessimo costruirlo, sarebbe pronto prima degli Europei del 2032. L’impianto sarebbe insonorizzato, moderno, e potrebbe ospitare più eventi dei concerti che si tengono oggi alla Maura. Per il quartiere, sarebbe un miglioramento. Se invece non riuscissimo a cedere lo stadio, la città si troverebbe con un San Siro inutilizzato. Per evitare problemi con la Corte dei Conti, dovremmo metterlo a frutto, ma a quel punto, altro che i concerti di oggi. Per i cittadini, avere San Siro senza più calcio sarebbe il peggio che ci possa essere”.

Leggi l’articolo completo “Rischio altissimo per il Milan”, la confessione fa calare il gelo tra i tifosi: le ultime dichiarazioni sono un messaggio forte, su Notizie Milan.