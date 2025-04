50 milioni per il grande colpo a giugno! Milan scatenato anche senza Champions: il piano che fa sognare i tifosi

50 milioni per il grande colpo a giugno! Milan scatenato anche senza Champions. Svelato il piano che fa già sognare i tifosi.

Con la stagione ormai in fase di conclusione, il Milan sta già rivolgendo lo sguardo al futuro. Furlani è al lavoro per definire l’affare Tare, che potrebbe segnare una svolta importante per il club. Qualora il dirigente albanese arrivasse in rossonero, si prospetta anche una novità sorprendente per la panchina: il prossimo allenatore del Milan non sarebbe né Massimiliano Allegri né Antonio Conte, come inizialmente ipotizzato, ma un profilo decisamente inaspettato. Questo colpo di scena potrebbe portare nuova linfa al progetto rossonero, con l’obiettivo di rilanciare la squadra per le sfide future.



Il grande obiettivo di Tare e un tesoretto di 50 milioni

Igli Tare avrà anche il compito delicato di gestire un mercato che si preannuncia cruciale per il futuro del Milan e per definire le sue ambizioni. La sua esperienza sarà fondamentale per rafforzare la squadra e costruire una rosa competitiva. Un aspetto che potrebbe agevolare il suo lavoro è un ingente introito nelle casse del club, con ben 50 milioni di euro che potrebbero arrivare, offrendo così al nuovo Direttore Sportivo risorse importanti per investire sul mercato e puntare a nuovi acquisti. Questo potrebbe rappresentare una base solida per il Milan, consentendo di colmare eventuali lacune e rinforzare la squadra in vista della prossima stagione.

50 milioni per il grande colpo a giugno! Milan scatenato anche senza Champions

L’assenza del Milan dalla Champions League potrebbe essere compensata grazie ai riscatti di alcuni giocatori ceduti la scorsa estate in prestito. Kalulu sembra destinato a essere riconfermato dalla Juventus, che per assicurarselo dovrebbe sborsare 14 milioni di euro. Stesso discorso per Ismaël Bennacer, che dovrebbe tornare al Marsiglia per una cifra di circa 12 milioni. Infine, c’è Alexis Saelemaekers, per il quale il Milan chiede ben 25 milioni per liberarlo. Questo potrebbe generare un tesoretto di circa 50 milioni di euro, una cifra che darebbe al club rossonero la possibilità di finanziare un grande mercato estivo e rinforzare ulteriormente la squadra.

