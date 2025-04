Clamoroso dietrofront al Milan: niente contratto e addio immediato, svolta incredibile per il rossonero

Clamoroso dietrofront al Milan: niente contratto e addio immediato. L’ultima rivelazione svela il cambio di programma.

Il Milan ha finalmente iniziato a muoversi concretamente per definire il proprio futuro. In queste ore è atteso un primo contatto reale tra Furlani e Igli Tare per il ruolo di nuovo Direttore Sportivo. L’arrivo di Tare rappresenterebbe una svolta importante, e potrebbe aprire le porte di Milanello a un allenatore davvero inatteso. Non si tratterebbe né di Massimiliano Allegri né di Antonio Conte, ma di un nome che sembra raccogliere i consensi unanimi all’interno della società. Questo potrebbe segnare l’inizio di una nuova era per il club, con un progetto tecnico e dirigenziale rinnovato.

Due sfide cruciali per il futuro e un addio a sorpresa

Oltre a pianificare il futuro, la società del Milan deve concentrarsi sul presente, che prevede due sfide cruciali e durissime: l’Atalanta in campionato e l’Inter in Coppa Italia. Le condizioni di Mike Maignan sono attentamente monitorate per evitare rischi, con la speranza che possa recuperare in tempo. Tuttavia, tornando al futuro, è emerso un clamoroso dietrofront in casa rossonera: niente rinnovo di contratto e addio a un giocatore di lungo corso. Una decisione che scuote l’ambiente, in quanto segna la fine di un ciclo per un elemento fondamentale della squadra.

Clamoroso dietrofront al Milan: niente contratto e addio immediato

L’attuale rosa, giudicata poco equilibrata e incerta, è sotto esame, e molti giocatori, inclusi alcuni dei più rappresentativi, si trovano sul punto di lasciare la squadra. Tra questi, vi è grande attenzione sul caso di Alessandro Florenzi, il cui contratto in scadenza a giugno e la recente storia di infortunio sollevano quesiti sul suo futuro nel club. Dopo una stagione travagliata, segnata da un grave infortunio al ginocchio che l’ha tenuto lontano dai campi per gran parte dell’anno, Alessandro Florenzi si appresta a fare ritorno in campo. Tuttavia, questo rientro potrebbe anche segnare le sue ultime apparizioni con la maglia del Milan. Sebbene si sia parlato su un possibile rinnovo contrattuale che gli permetterebbe di dimostrare il suo valore post-infortunio – scrive Milanlive.it – la strada sembra ormai inclinarsi verso l’addio. La sua età avanzata e il recente stop potrebbero risultare fattori decisivi per una società che mira a ricostruire su basi nuove.

