Clamoroso “scambio” con Thiaw: il Milan pronto all’assalto per il talento della Serie A, ribaltone a Milanello

Clamoroso “scambio” con Thiaw: il Milan pronto all’assalto per il talento della Serie A. Svelato il possibile piano rossonero per giugno.

Nella calda estate calcistica che avvicina, il Milan si appresta a rivoluzionare la propria difesa, con alcune manovre di mercato che promettono di ridisegnare l’assetto della squadra. Ma non solo, perché si registra anche un clamoroso dietrofront a Milanello: un rossonero in odore di rinnovo, sarà invece il primo a lasciare il Club a giugno. Ulteriori mosse di mercato potrebbero riguardare Malick Thiaw, il cui futuro sembra allontanarsi dall’ambiente rossonero, nonostante non abbia preso parte alla recente vittoria contro l’Udinese.

Una valutazione che cambia il corso

Il futuro di Thiaw sembra essere tracciato lontano da Milano, con una valutazione di mercato che si aggira attorno ai 30 milioni di euro. Un importo rilevante che, se da un lato certifica il valore del giocatore, dall’altro rappresenta una grande opportunità per il Milan di realizzare una significativa plusvalenza. Acquistato per poco più di sette milioni di euro dall’Schalke 04, il difensore tedesco ha ampiamente ammortizzato l’investimento iniziale, diventando un candidato ideale per finanziare una rivoluzione difensiva.

Il mercato non manca di interesse per Thiaw, con la Premier League e soprattutto i club tedeschi che si fanno avanti. Bayer Leverkusen e Bayern Monaco emergono come destinazioni potenziali per il giocatore, con il Leverkusen in particolare che vede in Thiaw il sostituto ideale per Jonathan Tah. Con la Bundesliga che sembra essere la destinazione più probabile, il Milan si prepara a salutare il proprio difensore in vista di nuove avventure. La possibile partenza di Thiaw potrebbe non essere l’unica, ma introduce comunque nuovi scenari per il reparto difensivo del Milan. Il club rossonero, con l’introduzione del 3-4-3, guarda al mercato con l’obiettivo di rafforzare la propria retroguardia. Tra i nomi che circolano con insistenza – rivela Milanlive.it – spiccano quello di Coppola del Verona e di Solet, quest’ultimo in particolare dopo una stagione di alto profilo con l’Udinese. Nonostante una prestazione meno convincente contro il Milan, Solet rimane un obiettivo interessante, indicativo della volontà di puntare su talenti emergenti e di mantenere un occhio di riguardo sul mercato italiano.

