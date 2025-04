Era nell’aria, ma ora è certo: addio definitivo al Milan! L’annuncio non lascia più dubbi, finisce qui per il rossonero

Era nell’aria, ma ora è certo: addio definitivo al Milan! L’evolversi della situazione sta portando a un esito ormai chiaro.

Il nuovo Milan che nascerà si costruirà su scelte decise e forti, pensate per il rinnovamento della squadra. In quest’ottica, non sorprende il clamoroso dietrofront riguardo al futuro di un rossonero, per cui ora non si parla più di rinnovo, ma solo di un addio certo a fine stagione. Questo segna un cambiamento significativo nelle strategie del club. Con l’arrivo ormai probabile di Igli Tare, questa potrebbe non essere l’unica sorpresa a Milanello. Il mercato estivo si preannuncia ricco di novità e cambiamenti, con l’obiettivo di ridisegnare una squadra più competitiva per il futuro.

Il prossimo mercato potrebbe riservare sorprese significative per i tifosi del Milan, alcune delle quali stanno prendendo forma proprio in queste ore. Una delle novità più clamorose riguarda un giocatore a cui i tifosi rossoneri sono particolarmente affezionati: con ogni probabilità, lascerà il club a giugno. Sebbene la situazione sembri ormai decisa, ciò che resta sono solo certezze riguardo alla sua partenza, con il futuro del giocatore che sembra già scritto. Un addio che segna la fine di un ciclo, ma che potrebbe anche aprire la strada a nuovi arrivi e a una squadra ancora più competitiva.

Recentemente, il Milan ha assistito alla partenza di due figure chiave di quel team vincente: Davide Calabria, il capitano, e Ismael Bennacer. Quest’ultimo, trasferitosi al Marsiglia con una formula di prestito con diritto di riscatto, sembra ormai prossimo a lasciare definitivamente il club milanese. Nonostante le difficoltà iniziali in Francia, legate soprattutto a problemi fisici ricorrenti, Bennacer ha ricevuto l’apprezzamento del tecnico Roberto De Zerbi, in particolare per le sue abilità nel controllo e nel palleggio. L’imminente partenza di Bennacer, unitamente a quella di altri giocatori simbolo della squadra scudettata, tra cui potrebbero rientrare Florenzi, Theo Hernandez e Tomori, lascia il Milan alla ricerca di rinnovamento, con solo tre membri rimasti di quella formazione: Leao, Maignan e Gabbia. Di fronte a questa situazione, il Milan ha già individuato in Samuele Ricci un possibile sostituto per rinforzare il centrocampo, pronti a reinvestire i circa 12 milioni ricavati dalla cessione di Bennacer.

